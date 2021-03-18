張庭與林瑞陽結婚11年事業愛情兩得意，不僅感情恩愛，在大陸經營保養品事業更是成功，有傳夫婦倆身價超過300億人民幣（約1300億台幣）。連昔日慘遭網友嫌棄顏值低的寶貝女兒Angela，也女大18變，越變越漂亮，近日一段熱舞影片更是讓網友驚艷直呼漂亮到差點認不出來了。

曾被網友毒舌開酸外型與媽媽差很大的張庭女兒Angela，近日在社群網站曝光了一段跳舞影片，只見12歲的她在鏡頭前大方展現舞姿，白皙皮膚加上長髮披肩的氣質外型不只被媽媽張庭大讚可愛，連網友也驚艷直呼「真是女大18變，越來越好看」、「真的越來越像媽媽」、「差點沒認出來」、「第一眼瞬間竟然看到劉亦菲的感覺」，「那些說不好看的，小女孩要逆襲了」。

張庭女兒曾拍片反擊網友：不要評論我的長相，我又不是靠臉吃飯！（取自張庭微博）

Angela過去曾因為高高瘦瘦加上皮膚較黑的外型，遭不少網友留言猛酸，也讓張庭看了心疼不已，透過影片直呼：「請你們不要嫌棄我的女兒！」稱女兒喜歡曬太陽，所以是小麥色肌膚，更是高級感的鳳眼中國風長相，力挺女兒長相超漂亮。

張庭女兒近日上傳跳舞影片，網友驚艷大讚女大18變。(取自張庭女兒抖音)

而林瑞陽過去也提及女兒貼心事蹟，稱有次他有感而發地說：「如果我的岳父還在該有多好！」結果Angela一聽到立刻把他拉去旁邊，小聲地提醒爸爸「不要再說阿公如果還在有多好」，林瑞陽一問之下，才知原來Angela曾看到張庭因思念父親落淚的模樣，忍不住大讚女兒貼心。

(中時新聞網)