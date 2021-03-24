新北市蘆洲63歲魏姓外婆疑似不滿獨自扶養6歲外孫，竟長期拿剪刀、拖把毆打其出氣，甚至還拿鐵絲綑綁限制行動，反覆拔光外孫指甲，行徑令人髮指，2019年10月又毆打導致男童顱內出血送醫不治，判處無期徒刑。高院昨(23日)開庭，魏婦的律師辯護表示，魏婦有智能障礙，對自己行為毫無認知。

高等法院開庭審理時，律師辯護稱，魏婦因有智能障礙，因此不知道如何表達，製作筆錄時是順著警察的意思回答，另外也表示一審時魏婦有進行精神鑑定，報告指出她有智能障礙沒有病識感，對行為認知有疑問。

一審判決書記載，魏婦從2019年2月開始，就對男童限制飲食，且不時會拿抓背棒握把、剪刀、拖把毆打男童，凌虐時間持續半年多；此外還會用繩子與鐵絲綑綁脖子限制行動，甚至拔掉男童指甲。2019年10月31日魏婦再次施暴，導致男童顱內出血、出血性休克，送醫後宣告不治。

2020年9月，一審法官認為魏姓外婆身為男童唯一監護人，但卻未善盡監護人身分，甚至出手虐待，手段慘無人道，且犯後不認，辯稱外孫被阿公附身，為了「驅靈」才動手。新北地院判依法判處無期徒刑，褫奪公權終身。

高等法院今年1月召開延押庭時，魏婦還說「想回家」，表示不會亂跑，辯護律師當時則稱單以涉犯重罪，無法成為羈押理由，本案是由魏婦一人所為，沒有勾串、逃亡疑慮，希望撤除羈押。對此，檢察官表示，還要詢問男童姊姊，不羈押有勾串可能，羈押理由仍存在。

但律師則辯護，男童姊姊目前被安置，魏姓外婆既沒辦法接觸、更不可能串證；魏姓外婆向法官表示，腳有疔子（毛囊感染），看守所無法處理，加上罹患高血壓，也需要吃安眠藥。

下次開庭法官考慮傳喚小男童姊姊的心理諮商師到庭，律師也可能聲請傳喚法醫進行病理解釋。

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(中時新聞網)