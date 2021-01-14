2019年新北市蘆洲一名63歲魏姓外婆，疑似不滿獨自扶養6歲外孫，長期拿剪刀、拖把毆打孫子出氣，甚至還拿鐵絲綑綁限制行動，同年10月，外婆再次施暴，導致男童顱內出血送醫不治，新北地院依凌虐幼童發育致死罪判無期徒刑。而高等法院今開延押庭，魏姓外婆表示「不想被押、想回家」。

根據判決書，魏姓外婆從2019年2月開始，就對男童限制飲食，且不時會拿抓背棒握把、剪刀、拖把毆打男童，凌虐時間持續半年多；此外還會用繩子與鐵絲綑綁脖子限制行動，甚至拔掉男童指甲。2019年10月31日魏姓外婆再次施暴，導致男童顱內出血、出血性休克，送醫後宣告不治。

2020年9月，法官認為魏姓外婆身為男童唯一監護人，但卻未善盡監護人身分，甚至出手虐待，手段慘無人道，且犯後不認，辯稱外孫被阿公附身，為了「驅靈」才動手。新北地院判依法判處無期徒刑，褫奪公權終身。

高等法院今（14）日開延押訊問庭，魏姓外婆說「想回家」，表示不會亂跑，辯護律師則稱單以涉犯重罪，無法成為羈押理由，本案是由魏婦一人所為，沒有勾串、逃亡疑慮，希望撤除羈押。對此，檢察官表示，還要詢問男童姊姊，不羈押有勾串可能，羈押理由仍存在。

但律師則辯護，男童姊姊目前被安置，魏姓外婆既沒辦法接觸、更不可能串證；魏姓外婆向法官表示，腳有疔子（毛囊感染），看守所無法處理，加上罹患高血壓，也需要吃安眠藥。至於是否繼續羈押，待合議庭評議。

(中時新聞網)