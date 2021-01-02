被外界封為「工程搶標王」的國登營造公司董座洪金富，2020年7月在左營高鐵站附近停車場遭4名惡煞持槍強押上車，帶往南投小木屋，以膠帶矇眼綁椅囚禁，由於被害人遭押上車時，手機掉落遭人送往派出所，家屬報案，警方迅速在洪男被綁50小時後成功將他救出，逮捕4嫌，全案在8月起訴後，洪金富遭綁原因才曝光，原來是5年前他和林姓合夥人因承攬國防部軍備局工程欠下4億多元未還，因而惹禍上身。

本刊調查，洪金富（60歲）5年前和林姓合夥人承攬國防部軍備局工程營產中心機電工程，未料工程完工後，洪男卻未支付4億多元工程款給林男，林男提告後，台中地院判洪金富須返還工程款。

結果林男至今5年仍未拿到半毛錢，便委託張姓男子等4人討債，2020年7月8日晚間，洪金富在高鐵左營站附近私人停車場，遭張男等4煞持槍強擄上車，押往南投1間小木屋，以膠帶矇眼、繩子綑綁在椅上凌虐，由於洪被綁時手機掉落被人拾起送交派出所，家屬見被害人未返家報警。

警方調閱停車場監視器畫面追查，驚見洪男被4嫌強擄上車，於是成立專案小組偵辦，7月11日傍晚循線在南投1間小木屋，破門攻堅救出當時被在椅子上矇住雙眼的洪進富，並逮捕張嫌等4人。

警方後來查出林男委託4嫌討債，於是以關係人約談林男，但林男將責任全推給嫌犯，聲稱只委託討債，否認教唆綁架，加上4嫌也未供出林男唆使，讓林男因此全身而退，4嫌被檢察官依妨害自由、傷害等罪提起公訴。

警方衝入南投小木屋救出洪金富，喝令嫌犯趴地就逮。（圖／讀者提供）

本刊致電詢問和洪金富有工程糾紛的水電工程行林姓老闆，林男當時不在家，林妻接電話，一聽到是記者，語氣略為不悅：「有什麼事嗎？」記者問林妻和洪金富之間的4億多元工程款糾紛，林妻回，「現在還在法律訴訟中，他（洪金富）一毛錢都沒付」。

林妻說，「這個國防部的工程，我們和他（洪男）一起承攬，完工超久，這麼多年都沒還錢」。對於嫌犯被起訴一事，林妻聲稱「不清楚這件事，我們能講什麼意見，被騙這麼多錢，能夠講什麼意見」。

本刊致電洪金富公司「城安新科技」詢問，接電話的行政人員說，「沒辦法聯絡上洪金富，因為他的行蹤我們不會知道，老闆很少到公司。」並透露公司現在沒主管，公司員工剩沒幾個人，現在只留幾名員工，幫老闆整理資料。

警方起獲嫌犯當時歹徒做案車輛。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)