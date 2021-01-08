屏東一架輕航機昨(7日)下午在屏東山區失聯，警義消經6個小時搜索後，晚上10許在三地門鄉賽嘉村山區找到飛機殘骸，機上林姓駕駛與陳姓男乘客都已死亡。警消漏夜今天凌晨1點半左右，以接力方式將2名罹難者的遺體運送下山，兩名罹難者家屬都在現場等候接送，陳姓男子的父親看到遺體後悲痛喊著「回家了，跟爸爸回家了」，目前事故原因由國家運輸安全調查委員會調查，但昨天下午山區出現大霧，是否因天氣因素造成失事仍有待調查。

屏東輕航機失事釀2死，罹難者遺體凌晨運下山相驗。(潘建志翻攝/屏東傳真)

根據調查，該架輕航機是下午2點從高樹鄉皆豪飛行場出發，準備飛到山川琉璃吊橋後，預計3點半返回。沒想到預計時間到了飛機並未回來，用無線電、手機都聯絡不上，連忙打電話請求消防局協助。據了解，機上有2人，分別為50歲的林姓教練及24歲陳姓乘客，兩人都是男性。

屏東消防局4時35分接獲報案後，進行電信查址確認2人大致方向，出動各式消防車輛10車及警義消40人，到三地門鄉賽嘉村山裡進行搜索，同時請三地門鄉所有村里長協助廣播，請民眾提供相關資訊。

晚上10時6分特搜大隊長鄭建德回報尋獲輕航機殘骸及2名人員，皆已明顯死亡。根據搜救人員描述，現場的機體與附近草木有燃燒的痕跡，疑似飛機墜地後爆炸

蘇姓業者當時在賽嘉山區，他表示下午本來天氣很好，但大約在2、3點時忽然起濃霧。賽嘉周邊是很安全的空域，加上教練都有經驗，研判應該是「空間迷向」，會看不到方向，飛行速度快的時反應時間較不足，看到黑影就可能已經撞到山了，非常危險。

(中時新聞網)