農曆春節想出遊，又怕塞車浪費時間，想來個旅遊兼探親的特別行程嗎？那就跟著華航飛起來！華航與日本縣廳合作推出類包機2.0，兩班包機於2月13日 (六) 大年初二分別從高雄及桃園出發，南來北往不怕塞，還可順道飛越日本走春賞景！

華航首次不同機場起降的類包機2.0，特別安排在農曆春節，高雄出發航班「HAPPY牛YEAR 小花帶你趣沖繩！」由高雄捷利旅行社獨家販售，1月9日（六）上午8時30分開賣，經濟艙走道、中間位5,588元，經濟艙靠窗位7,588元。台北出發航班「牛轉乾坤開運機，宮賀熊讚鹿好運！」由KKday獨家販售，預計1月13日上午10時開賣，經濟艙走道、中間位5,666元，經濟艙靠窗位7,666 元，以上價格皆為新台幣含稅價。

參加本次春節類包機活動的旅客，都可獲贈春節大禮包、福袋等超值好禮，享受免稅品預訂8折起優惠，消費金額滿250美元，贈送華航獨家Kellykiwi行李保護套，數量有限，贈完為止。華航新春超強企劃絕對是春節期間首選秘密武器，跟家人朋友搭飛機飛越日本，南北回娘家、出外遊玩一次完成，讓美好回憶刻在心底。

CI9213華航類包機2.0高雄出發航班，特別與沖繩縣及沖繩觀光會議局合作，高雄小港機場將布置日本慶典風格登機門，並安排沖繩吉祥物「小真醬」與旅客相見歡。類包機將於2月13日上午8時從高雄起飛，沿東岸北上至沖繩群島，預計上午11時飛抵桃園機場，航程約三小時，旅客可欣賞沖繩群島上空美景，並享用日本風味餐點。

每位旅客可獲得超值特色大禮包、漢來飯店買一送一住宿與i-Ride買一送一門票，華航再加碼贈送限量版貨櫃造型一卡通，以及好禮二選一，象徵新的一年「蘋步青雲」的青森蘋果，或是「無蟹可及」的帝王蟹。類包機委由捷利旅行社銷售，旅客另可搭配不同套裝行程，讓春節出遊有更多選項，相關活動細節可至捷利旅行社官網（http://www.ezts.com.tw/）或電話07-335-1250查詢。

CI2021華航春節類包機2.0桃園出發航班，與日本南九州的宮崎、鹿兒島、熊本三縣廳攜手合作，規劃中午12時從桃園出發，低空繞經櫻島火山，欣賞宮崎日南海岸的壯麗美景再往南飛，預計下午4時10分抵達高雄，航程約四小時十分鐘。本次類包機客艙座椅特別布置三縣廳吉祥物頭墊紙與抱枕，旅客可帶下機留念；機上提供日本在地風味餐及特色甜點，讓旅客在新年一開春，不僅視覺享受，更滿足味蕾。

旅客可獲得來自日本南九州精選「美福食集」和牛禮盒，市價約新台幣1,700元，還有華航專屬豪華商務艙盥洗包、華航 LOGO 禮品、日本驚喜福袋及 KKday 精選好禮等，活動當日再抽出2位幸運兒現場直接升等商務艙。類包機由 KKday 獨家販售，旅客另可搭配購買「孝親二日遊」、「祈福一日行」、「小情人約會」、「輕旅行住宿」等多種套裝方案豐富行程，活動細節及內容請洽KKday官網，https://www.kkday.com/zh-tw。

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