屏東輕航機起飛畫面曝 死者母親批罔顧人命：天氣差還起飛

屏東輕航機起飛畫面曝 死者母親批罔顧人命：天氣差還起飛

屏東一架輕航機昨(7)日下午在屏東山區失聯，晚上10許發現飛機殘骸，駕駛與陳姓男乘客已死亡；今天家屬提供輕航機起飛畫面，顯示起飛當時還下著小雨，畫面中有薄霧，視線並非完全清楚，但駕駛仍決定出航，沒想到就傳發生憾事，陳姓乘客的母親對此痛批業者，天氣這麼差還讓飛機起飛，根本罔顧人命。

屏東一架輕航機昨(7)日下午在屏東山區失聯，警義消經6個小時搜索後，晚上10許在三地門鄉賽嘉村山區找到飛機殘骸，機上林姓駕駛與陳姓男乘客都已死亡。警消漏夜今天凌晨1點半左右，以接力方式將2名罹難者的遺體運送下山，兩名罹難者家屬都在現場等候接送，陳姓男子的父親看到遺體後悲痛喊著「回家了，跟爸爸回家了」。

屏東一架輕航機昨(7)日下午失聯，晚上10許發現駕駛與陳姓男乘客已死亡，當天起飛畫面曝光後，乘客母親痛批，天氣差還起來，罔顧人命。（圖／民眾提供）

當地一名蘇姓業者當時在賽嘉山區，他表示下午本來天氣很好，但大約在2、3點時忽然起濃霧，賽嘉周邊是很安全的空域，加上教練都有經驗，研判應該是「空間迷向」，會看不到方向，飛行速度快的時反應時間較不足，看到黑影就可能已經撞到山了，非常危險。

陳姓男乘客的母親痛批業者，為何昨天天氣這麼差，還要讓飛機起飛，根本是罔顧人命；父親說昨天是兒子趁著休假去遊玩，並沒告知家人下，第一次前往賽嘉搭乘飛機體驗，沒想到會從此生離死別。

(中時新聞網)