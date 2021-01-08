屏東輕航機起飛畫面曝 死者母親批罔顧人命：天氣差還起飛

屏東一架輕航機昨(7)日下午在屏東山區失聯，晚上10許發現飛機殘骸，駕駛與陳姓男乘客均已死亡；據了解，該陳姓男乘客的父親在屏東機場擔任大隊長，陳男從小受父親影響、懷抱航空夢，計畫明年到加拿大讀飛行學校，一圓當機師夢想，沒想到此次遭遇死劫，父親悲痛表示「我就這麼一個兒子」，難過語氣令人鼻酸。

駕駛與25歲陳姓男乘客在三地門鄉賽嘉村山區被發現遺體，現場飛機殘骸四散。陳姓男子的媽媽接受媒體訪問時泣不成聲，她說因為丈夫過去是空軍，兒子從小就常在父親帶領下到機場看飛機，深受父親影響，懷抱著飛行夢想。

搭乘輕航機的已故陳姓男乘客，受父親影響抱持航空夢，原本今年準備要去加拿大讀飛行學校，一圓機師夢。（圖／警消提供）

曾在屏東機場擔任副大隊長的陳姓男子父親表示，他曾建議兒子去讀空軍官校，但他並不想讀軍校，只能尊重其想法，兒子大學畢業後，考進長榮航空擔任地勤3年，原本預計明年3月要飛往加拿大學開飛機，之後當機師；他也曾建議兒子到台東的飛行學校學習，但因為班表無法配合而作罷，難過地說「我就這麼一個兒子」。

警消今天凌晨1點半左右，以接力方式將2名罹難者的遺體運送下山，兩名罹難者家屬都在現場等候接送，陳姓男子的父親看到遺體後悲痛喊著「回家了，跟爸爸回家了」。

(中時新聞網)