20：00更新：印尼航管人員確定SJ 182航班墜海。

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

1架印尼三佛齊航空(Sriwijaya Air)的737-500型客機(班機號SJ 182)，在飛行過程失去聯絡，航管部門正在調查中。

flightradar24紀錄的SJ 182航班最後位置。(圖/flightradar24)

CNN報導，這架飛機是今天下午預計雅加達飛往婆羅州坤甸市(Pontianak)，但是在海上失去聯絡，機上56名乘客與6名機組員；46名成人、7名兒童和3名嬰兒。該飛機原定於13:25起飛，並應該在15:00到達目的地。

該航班在從雅加達起飛約4分鐘，隨後SJ182航班在不到一分鐘的時間內，損失了超過1萬呎(3048公尺)的高度，相當不樂觀，雷達得知的最後地點在蘇卡諾機場以北11海里(20公里)的爪哇海上。

印尼機場公司(PT Angkasa Pura II)通訊部經理Haerul Anwar承認此事，他說：「確認失去聯繫。事件發生在大約14點，目前仍在調查中。」

引用航空雷達24小時網站(flightradar24)的資料，這架飛機是波音737-500型，首次飛行是在1994年5月，如今營運26年。

(中時新聞網)