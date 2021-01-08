昨天（7日）屏東山區發生輕航機墜機事件，林姓教練及陳姓學員不幸喪生，交通部長林佳龍8日下午出席「迴遊阿罩霧」觀光巡迴巴士與遊程發表會，接受訪問時表示，民航局第一時間就有掌握，並與國搜中心密切配合，而國家運輸安全調查委員會已待命，會前往調查，這次事件可能有涉及天候或其他原因，會調查清楚，再向社會來報告。

(中時 )