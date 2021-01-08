輕航機墜機二死 林佳龍：調查清楚再向社會報告 18:122021/01/08 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東輕航機墜機釀二死，交通部長林佳龍8日表示，國家運輸安全調查委員會調查清楚後，會向社會大眾報告。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天（7日）屏東山區發生輕航機墜機事件，林姓教練及陳姓學員不幸喪生，交通部長林佳龍8日下午出席「迴遊阿罩霧」觀光巡迴巴士與遊程發表會，接受訪問時表示，民航局第一時間就有掌握，並與國搜中心密切配合，而國家運輸安全調查委員會已待命，會前往調查，這次事件可能有涉及天候或其他原因，會調查清楚，再向社會來報告。 屏東輕航機昨墜毀釀2死 運安會啟動調查 金門春節機位需求 縣府明起調查6天 (中時 ) #輕航機 #墜機 #調查 #二死 #林佳龍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市警局主管職人事大搬風 46人異動下周三布達 17:382021/01/08 社會 藍促臨時會加開克拉芙特訪台專案報告 16:502021/01/08 政治 屏東輕航機疑空間迷向失事墜毀 教練乘客2人死亡 21:542021/01/07 社會 西雙版納夜市 融入六國風味 04:102021/01/08 兩岸藝文 屏東輕航機起飛畫面曝 死者母親批罔顧人命：天氣差還起飛 12:222021/01/08 社會 綠電產業興起 KPMG：將帶來龐大商機 15:192021/01/08 財經 機師夢碎 25歲獨子首體驗輕航機遇死劫 父慟：明年原要出國學飛 13:012021/01/08 社會 中山分局收賄案 第6波約談3警3業者 04:102021/01/08 地方新聞 「打開台北」 另類開箱城市空間 10:002021/01/08 生活 屏東輕航機失事2罹難者遺體運下山 家屬悲喊：跟爸爸回家了 07:552021/01/08 社會 《國際社會》李顯龍 首位新加坡內閣接種新冠疫苗 14:322021/01/08 財經 生活熱門新聞 比清蒸還好吃！他曝超高效鱸魚煮法：不用3分鐘就上桌 - 生活 富王鴨肉拖單有何好處？ 內行點2原因網秒懂 - 生活 富王鴨肉辱女熊貓 和解金額曝光 霸氣喊：不夠再加2千 - 生活 要落跑了？富王鴨肉宣布關閉粉專：壓力太大撐不住 - 生活 冷爆該買電熱毯還是暖爐 內行激推它：穿短袖也能睡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。