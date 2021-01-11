檢廉偵辦勞金局炒股弊案，查出代操勞動基金的復華及統一投信在下單前，曾彼此交換交易操作資訊，一度提到遠百股票代號「2903」是客戶要求」，因此認定復華、統一投信基金操作人員配合炒作遠百，展開偵辦。

檢廉調查，寶佳資產、嘉源投資執行長唐楚烈、投資主管邱裕元，原計畫於去年4月至7月，調節拋售近3％遠百持股，但投資人接手不如預期，謀議由勞動基金資金承接，並拉抬股價。

邱找擔任勞動基金操盤手的同學游迺文配合、 運用包括勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金進場承接遠百。但因游違規致電券商要求配合下單遠百，若不滿股價，動輒謾罵下屬，承辦人員憤而告發，全案才爆發。

檢廉發現，負責代操基金的復華及統一投信人員也交換資訊，配合下單。其中統一投信研究員吳嘉哲，受指示研析買入遠百的投資報告；吳曾私下傳訊詢問復華投信基金經理人劉建賢「學長偷偷問一下...你有被要求買遠百嗎？」

檢廉發現，2人對話提及「2903(遠百股票代號)是客戶要求...有報告...有理由...要也是客戶濫用職權」等字眼，因此懷疑復華、統一投信基金經理人配合炒作遠百。

(中時 )