「台中市豐富專案區段徵收工程」竣工暨通車典禮11日舉行，副市長黃國榮出席主持。（陳淑娥攝）

台中市「豐富專案」總開發區面積達5.51公頃，定位為運動產業園區，將興建豐原國民運動中心，11日舉行徵收土建完工及通車典禮，包括打通計畫道路24、12及10米與中正路及豐原大道串接，開放通車後，將可舒緩豐原交流道往中正路車流量。

副市長黃國榮昨日出席典禮表示，豐富專案從前市長胡志強起案，歷經前市長林佳龍，到市長盧秀燕完成區段徵收工程，落實「沒有動工的要動工、沒有完工的要完工」執政理念；未來園區開發完成後，將成為豐原門戶新核心，帶動整體發展及提升市民生活品質。

市府推動豐富專案，包括打通計畫道路24米、12米及 10米，與既有道路中正路及豐原大道串接，開放通車後，將可舒緩豐原交流道往中正路車流量。另體育場用地將興建豐原國民運動中心，已規劃地下1層至地下3層停車場，將提供200個停車位，同時也規劃社皮里活動中心提供使用。

地政局表示，豐富專案區段徵收工程位於中正路與豐原大道1段路口，鄰近豐原交流道，屬原陸軍台中區聯合甲型保修廠，長期限制豐原都市整體發展。

工程開發後無償取得公共設施用地約2.1公頃，含道路用地0.41公頃、園道用地0.53公頃、綠地與綠兼滯用地0.58公頃及體育場用地0.58公頃，未來將提供民眾休憩的公園空間。

「台中市豐富專案區段徵收工程」竣工暨通車典禮，包括市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤、地政局長吳存金、豐原區長洪峰明等均出席見證。

(中時 )