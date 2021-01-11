山富旅遊（2743）公告去（2020)年12月營收5345.2萬元，年減83.51%，月增1.61%；累計去年1~12月營收新台幣9.95億元，相較前（2019)年的新台幣51.6億，年減80.72%。展望後市，隨著新年假期與賞楓、落羽松時節，以及各地花季檔期到來，力拚國旅的山富營運動能持續加溫。

山富在農曆年假期除了賞櫻團外，五天四夜的花東遊也相當受國人歡迎，後續三月起亦有企業獎勵旅遊、會議旅遊、招待團，以及春酒旅遊活動，四月起增加遊輪及離島遊方案，鎖定不同族群以不同主題全面擴大搶國旅商機。

山富表示，不論是搭配時令的賞花，或是原住民文化、互動式旅遊、秘境探尋都適合企業、家庭參與。山富從去年底就開始推出賞楓、賞落羽松的行程，到農曆過年期間陸續有賞梅、賞櫻，都是長年熱銷且令人期待的產品。尤其是2月12日到28日，前往武陵賞花期間有車輛管制，山富旅遊備齊每日發車，搭配宜蘭溫泉飯店及棲蘭山莊明池，行程更加豐富。山富旅遊組織調整產銷體系，從北台灣、中台灣、南台灣及離島遊程專案客製，提供企業、社團法人及社群多元面向的全方位服務，搭配長期以來文化底蘊深厚的專業團隊，更提高了參團旅遊的內涵價值。

針對原住民文化，山富規劃了「阿凡達傳奇巒山部落秘境」體驗行程。巒山部落位在海岸山脈南端的都蘭山，布農族語叫Sazasa，意思是「這是一個甘蔗會長得高、動物會活躍、人會活得很好的一塊地」；也是2011年成龍選為《十二生肖》國際電影的拍攝地。在這除了可以跟著布農族人了解遷移的歷史之外，走進巒山森林博物館內，還能學習布農族的山林智慧。除了山林體驗外，原住民的餐點更是一絕，在這可以吃到布農族以傳統木頭炊事、就地取材野菜料理的森林風味餐，品嚐傳統柴燒大灶所烹飪出的山林野味。

山富子公司富裕生活產業精選澎湖海鮮冷鏈宅配，無硫金針花、宜蘭勁厚餅、山苦瓜茶、年菜組合、年貨、時令青森蜜蘋果及智利櫻桃，搭配旅遊團選購及直售宅配，深獲民眾喜愛，將持續擴大領域。

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