美國飛機製造商波音的737 MAX客機在發生兩起空難後遭停飛，波音因涉欺騙認證737 MAX的監管機關遭控刑事罪名，今天同意支付25億美元（約新台幣706億元）罰款達成和解。

法新社報導，美國司法部表示，波音針對在MAX機型認證期間向監管機關發表意見一事，與司法部達成緩起訴協議。波音的737 MAX客機在發生兩起空難後，在全球停止服役20個月，最近才重返天際。

檢方以嚴厲措詞批評波音的缺失，指控波音散播「半真半假的事實」，還涉及「掩蓋事實」。

司法部代理助理部長勃恩斯（David Burns）說：「印尼獅子航空（Lion Air）610班機與衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）302班機墜機悲劇，暴露了全球首屈一指商用飛機製造商員工的欺騙行為。」

「波音員工選擇走上獲利而非坦率的道路，向美國聯邦航空總署（FAA）隱瞞737 MAX飛機的操作資訊，並涉及掩蓋欺騙行為。」

根據協議，波音必須至少每季與司法部詐欺處開會一次，定期證明合乎法令遵循計畫。如果波音符合條件，罪名將在3年後撤銷，波音在任何進行中或未來的調查也將與檢方配合。

波音將支付2億4360萬美元罰金，並向罹難者家屬提供5億美元額外賠償，以及支付波音737 MAX航空公司客戶17.7億美元賠償金。

波音執行長凱爾洪（David Calhoun）在聲明中說：「我堅信達成和解對我們而言是正確的事，這是適當承認我們沒有達成公司價值與期望的一步。」

「這次的和解是在嚴肅告誡我們所有人，履行向監管機關保持透明的義務有多麼重要，以及我們之中如果有人沒有符合那些期望，將會面臨的後果。」

美國司法部指控波音隱瞞關於操控特性增益系統（Maneuvering Characteristics Augmentation System , MCAS）的資訊。操控特性增益系統是一種防失速技術，系統出狀況是獅航與衣航墜機造成346人死亡的主因。

波音透過兩名MAX機師向聯邦航空總署隱瞞MCAS關鍵資訊。聯邦檢察官柯克斯（Erin Nealy Cox）說，波音員工涉及發表「誤導人的聲明、半真半假的事實與省略資訊」妨礙監督。

此處所指的省略資訊代表聯邦航空總署沒有在認證MAX的最終報告中提到MCAS，因此在操作手冊與機師訓練資料中沒有提到MCAS。

(中央社)