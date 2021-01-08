一名解放軍消息人士說，中方將停止使用目前裝在殲-20隱形戰機上的俄製引擎，換上升級的自製渦扇-10C。

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，中方工程師認為，他們自製的升級版渦扇-10C引擎和俄製的AL-31F一樣好。「由於俄羅斯要中國採購更多蘇（Su）-35戰機，以換取AL-31F交易，」這位要求匿名的消息人士說，「中國不可能依賴俄製引擎。」

(中時新聞網)