一名解放軍消息人士說，中方將停止使用目前裝在殲-20隱形戰機上的俄製引擎，換上升級的自製渦扇-10C。
據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，中方工程師認為，他們自製的升級版渦扇-10C引擎和俄製的AL-31F一樣好。「由於俄羅斯要中國採購更多蘇（Su）-35戰機，以換取AL-31F交易，」這位要求匿名的消息人士說，「中國不可能依賴俄製引擎。」
(中時新聞網)
一名解放軍消息人士說，中方將停止使用目前裝在殲-20隱形戰機上的俄製引擎，換上升級的自製渦扇-10C。
據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，中方工程師認為，他們自製的升級版渦扇-10C引擎和俄製的AL-31F一樣好。「由於俄羅斯要中國採購更多蘇（Su）-35戰機，以換取AL-31F交易，」這位要求匿名的消息人士說，「中國不可能依賴俄製引擎。」
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