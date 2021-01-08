波音付逾25億美元 與美司法部和解 12:342021/01/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波音（Boeing）同意支付逾25億美元，與美國司法部針對造成346人死亡的兩起飛機失事以及737 MAX安全問題調查進行和解。 此和解案可讓波音免於起訴，內容包括2.436億美元的罰金、賠償航空公司的17.7億美元以及5億美元作為失事受害者基金。 波音將會在2020年第四季認列7.436億美元的支出，反映延後起訴協議（Deferred-Prosecution Agreement），波音此前一季己經提撥17.7億美元準備金，作為賠償航空公司所用。 美駐UN大使克拉芙特 下周訪台 陸12月外匯存底 創四年半新高 (工商 ) #億美 #波音 #和解 #起訴 #賠償 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2020年 美股基金最吸金 新興亞股急起直追 04:102021/01/08 投資理財 潘越雲昔遭家暴夫抓姦拍裸照 離婚10年蛻變研究所學霸 06:312021/01/08 娛樂 美律上月營收 年增逾六成 04:102021/01/08 證券．權證 百度傳回港二次上市 BAT有望齊聚 04:102021/01/08 全球財經 擠下亞馬遜貝佐斯 特斯拉穆斯克躍為世界首富 09:122021/01/08 財經 輸美課重稅 輪胎業者重傷恐裁員 04:102021/01/08 財經焦點 玩美移動 C輪融資5千萬美元 04:102021/01/08 產業．科技 美民主黨掌控國會 十年首見 04:102021/01/08 財經要聞 低利率時代 留意亞高收債 04:102021/01/08 投資理財 《美股》上季財報、本季展望意外好 美光盤後走高 09:262021/01/08 財經 印媒：和碩印度廠1月中簽約 04:102021/01/08 產業．科技 財經熱門新聞 陸官媒解析美日競邀台積電用意後 急再喊芯片自主 - 財經 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 川普追砍美掛牌3大陸企 專家7字曝最終結局 - 要聞 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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