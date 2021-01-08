波音（Boeing）同意支付逾25億美元，與美國司法部針對造成346人死亡的兩起飛機失事以及737 MAX安全問題調查進行和解。

此和解案可讓波音免於起訴，內容包括2.436億美元的罰金、賠償航空公司的17.7億美元以及5億美元作為失事受害者基金。

波音將會在2020年第四季認列7.436億美元的支出，反映延後起訴協議（Deferred-Prosecution Agreement），波音此前一季己經提撥17.7億美元準備金，作為賠償航空公司所用。

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