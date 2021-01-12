法國製藥廠賽諾菲(Sanofi)已同意以最高14.5億美元買下英國同業Kymab，尋求在快速成長的醫學領域進行擴張。
在該筆交易中，賽諾菲將先支付11億美元，讓公司獲得Kymab的KY1005藥物的所有權利；該藥為一抗體治療法，被認為可治療各種炎性疾病和免疫相關疾病。
KY1005在八月通過了中期的IIa臨床試驗。
賽諾菲周一表示，如果達成某些里程碑，交易價格將再增加3.5億美元。
賽諾菲為全球第五大藥廠，產品涵蓋多個領域。Kymab的產品還包括KY1044，為一癌症治療法，目前在I/II臨床開發階段。
賽諾菲預計以現金支付，交易將在今年六月底完成。
賽諾菲曾在去年11月以3.08億歐元買下荷蘭生物技術公司Kiadis；該公司專長於以細胞為基礎的免疫治療法，來治療癌症。
賽諾菲並在12月以25億美元投資和收購免疫腫瘤治療集團Synthorx。
賽諾菲遲於在2010年初期著手開發免疫治療法，即刺激身體的免疫系統，帶抵抗腫瘤細胞，時機有些太晚。
(時報資訊)
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