電動車標竿企業特斯拉(Tesla)股價狂飆，共同創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)因此在上周登頂全球首富。他近期立場似乎急速向中國大陸傾斜，繼發表中國官員對人民比美國更有責任感言論後，又傳出要在上海或北京尋找設計總監，針對大陸消費者喜好打造專屬車款。

有陸媒指出，特斯拉在上海或北京將設立全功能工作室，重點項目之一就是尋找專屬大陸市場設計總監，據稱過去4個月人事部門與數家獵人頭公司一直在尋覓合適人選，條件是20年以上工作經驗，且了解中、美文化者。特斯拉全球設計負責人侯茲豪森(Franz von Holzhausen)已透過LinkedIn互動等方式進行過一些面試。

去年馬斯克就曾表示，要建立中國設計和工程中心，在中國設計原創車款，然後提供給全球消費者。2020年特斯拉年銷量近50萬輛，大陸就有14.5輛，占近3成。有分析師認為，馬斯克的策略可以避開中美貿易戰，在陸生產也更有價格優勢，可以得到更多利潤。

上周馬斯克接受美國網站「商業內幕」(Business Insider)訪問，被問到中國存在「道德限制」問題時，脫口說他未曾感受到限制。馬斯克說：「我訪問中國時和中國政府官員交往經驗是很積極正面的，對於人民需求和福祉，他們比起美國更有責任感。他們總是在擔心，民眾會為某些事高興嗎？這麼做真的能造福人民嗎？這之類的問題。」

馬斯克還說：「似乎很有諷刺意味，但是即使一個國家是採用一黨專政，實際上似乎也非常關心人民福祉。事實上，中國官員對輿論的敏感程度，可能甚至比我在美國看到的官員們都還要高。」

特斯拉上周五(8日)收漲7.84%，達880.02美元天價，盤後雖回調1.21%，仍有869.33美元，公司市值突破8300億美元，比任何其他10家車商總和都多。馬斯克身價上看2000億美元，其中約有8成來自過去1年特斯拉股價超過700%的驚人漲幅。

(中時新聞網)