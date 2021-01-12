瑞銀集團（UBS）一位高管11日指出，集團計畫在三至五年內將在中國投資銀行業務的員工數增加一倍，尋求抓住中國資本市場改革釋放出的增長契機。

瑞銀證券董事長錢於軍還表示，不在中國投資是要付出代價的，他稱美國川普政府限制對華投資的措施是沒必要的。他認為，隨著中國繼續開放資本市場，有更多的外資流入，中國的人才變得稀缺。

瑞銀證券目前的投行、經紀和研究職位員工超過200人，這其中不包括後台和其他支持人員。瑞銀計畫將這一數字增加一倍。

他表示，全球投資者不可以忽略中國，如果不對中國進行投資，表現必將弱於那些投資中國的。

除了投資銀行外，瑞銀還計畫積極擴大中國的財富管理部門和資產管理業務。錢於軍稱，2015年以來瑞銀中國員工總數增長一倍多至接近1,300人，而且將繼續進行戰略招聘。

隨著中國去年全面開放其金融業，包括瑞銀、摩根大通和貝萊德在內的全球性銀行和資產管理機構都在中國加大投資。外資也湧向中國股市和債市。

針對川普政府的中國投資禁令，錢於軍表示，這種限制舉措不必要，並稱他預計在拜登任內中美關係會改善，不過川普政府的政策不太可能很快被逆轉。

錢於軍稱，瑞銀相對於本土競爭對手的競爭優勢之一，是其促進跨境投資、幫助中資企業境外籌資的能力。

(工商 )