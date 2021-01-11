台灣之光晶圓代工大廠台積電基本面強到抓不住，外資圈最有感，各大研究機構不只都加入「看台積電600元俱樂部」，繼里昂證券喊出650元高價後，廣發證券升至664元超車僅一天，花旗環球證券旋即給出670元新高合理股價預期，並預留樂觀情境衝上702元伏筆，刷新歷史新猷。

權值王台積電開年以來股價狂飆、8日收天價580元，市值才剛站上14兆元，旋即又攀高突破15兆元，並遙遙領先半導體領域的競爭對手三星，強悍地位讓法人、一般投資人均無法不正視。

統計2021年開紅盤以來，已有摩根大通、瑞信、里昂、摩根士丹利、美銀、瑞銀、廣發、高盛、花旗環球等九大外資研究機構接連更新對台積電看法，且全面調升財務預期，最大權值股目標價競逐戰愈演愈烈。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志多年來對台積電研究扎實、精準，過去幾年曾領先市場上調並成功預測台積電資本支出擴張，引領一波由資本支出帶動的股價揚升行情。

徐振志最新認為，台積電投資更積極，以應付客戶對5與3奈米製程強勁需求，資本支出上看225億美元。由於台積電先前已表示，5奈米是一重要且應用時間長的製程，花旗環球看好3奈米製程規模甚至會比5奈米製程更龐大，因此，若台積電釋出的資本支出高於花旗環球預測值，徐振志直言「並不會太意外」。

另外，九大外資對台積電年度資本支出預估值落在185～225億美元間，200億美元成最新共識。

台積電14日將舉行法說會，儘管外資圈早早調高營運預期，關注度可是一點不減。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出五大問題：一、對科技供應鏈庫存的想法，同時，預料產能短缺將會延續到何時？二、在供應吃緊環境中，價格策略是否改變？三、隨資本支出增加，台積電長期營運成長率目標是否調整？四、3與2奈米製程進展，另，與三星在晶圓代工技術、價格的競爭變化。五、美國廠擴建計畫，以及台積電與美國政策支持的契合度如何？

(工商 )