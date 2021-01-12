台股加權指數12日開在15,549.53點，呈現小幅下跌，權王台積電（2330）開在583元，較前一日小跌1元，但聯電（2303）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）早盤上漲1％～2％，電子股仍是盤面重心，指數不久即由黑翻紅，衝上15,600點關卡。

受到獲利了結賣壓出籠、華盛頓政治持續動盪、美元走強的衝擊，道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數全面拉回，僅費城導體指數在台積電ADR的帶動下逆勢走揚。

道瓊工業平均指數1月11日下跌0.29％（89.28點）、收31,008.69點，結束連續四個交易日的漲勢。那斯達克指數下跌1.25％（165.54點）、收13,036.43點。費城導體指數勁揚1.14％（33.45點）、收2,969.92點。

群益投顧指出，台股均線多頭排列，指數震盪加大，但科技股人氣匯集與美國科技股連動，台積電前一日已再創新高584元，聯電火警利空不跌，再度拉高站回50元大關，高價股群聯、立積持續大漲，大型權值股及高價股輪動，帶動台股持續向上盤堅。主流類股可留意，IC設計、矽晶圓、記憶體、PA、LED、AI、ABF載板

(工商 )