美國線上借貸新創公司Social Finance Inc（SoFi）周四宣布，已同意透過與Social Capital Hedosophia Holdings Corp V合併，推進上市計畫。

Social Capital Hedosophia Holdings Corp V是由創投公司Chamath Palihapitiya主導的「空殼公司」，亦即所謂的「特殊目的併購公司」（Special Purpose Acquisition Company,SPAC）。

該筆交易對SoFi的估值約為86.5億美元，預計將為這家總部位於舊金山的公司提供高達24億美元的現金收益。SoFi計畫將這筆現金收益用於償還去年以12億美元收購支付軟體Galileo而產生的債務，並用於發展其業務。

受此消息激勵，周四Social Capital股價飆升近58%，收在每股19.14美元。

SoFi執行長Anthony Noto表示：「我們的目標是建立一站式全方位的金融平台，公司多樣化的產品可以幫助我們順應高利率和低利率環境」。他並表示，過去一年，公司的房貸再融資業務與投資產品成長快速。該公司並表示，預期2021年經調整後淨營收可望達到約10億美元，較2020年大幅成長60%。

(時報資訊)