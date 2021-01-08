日本女大生井口真理子來台自助旅行期間失蹤，長達1年仍杳無音訊，讓警方懷疑她恐已遭遇不測，原本將破案希望全寄託在台中的無名女屍身上，結果死者的牙齒和井口真理子並不吻合，使案件再度籠罩重重迷霧。1991年3月4日，專案小組終於接到可靠線報，隨即趕往高雄將計程車司機劉學強逮捕。

劉學強遭逮後透過自白書坦承犯案，供稱他去年4月7日騎車經過高雄車站附近時，意外見到獨自揹著背包的井口真理子，上前搭訕發現對方是日本人，隨後透過筆談方式得知她正在找落腳處，遂主動提議充當導遊，接著一同前往澄清湖、鳳山、大統百貨等地遊玩，取得信任後進一步邀請女方回住處過夜。

由於先前曾在台南遇過熱心的李男，井口真理子對台灣人的善良深信不疑，當下欣然答應劉學強的提議，開心地和他一起返回位於小港的住處。沒想到，劉男當晚就露出真面目，向真理子求歡遭拒後惱羞成怒，竟趁著對方熟睡時，用十字弓朝她的頭部連射4箭致死，接著再持柴刀砍下死者頭顱，甚至玷汙屍體。

井口久子無法接受愛女殞命的事實，當場掩面痛哭。

劉學強殺人分屍後，先將頭顱放入塑膠袋，屍體則以床單包裹，連同作案時穿著的血衣、作案用的十字弓、井口真理子的背包等證物，分散在不同地點丟棄；此外，劉男在丟棄軀體時擔心被人發現，還淋上汽油焚屍，同時不忘將真理子睡過的床板一併燒毀，幾乎沒有留下任何跡證，心思異常縝密。

經專案小組連日偵訊，劉學強終於說出實話，坦承棄屍地點位於台南市崇明十三街一處空地，頭顱則丟棄於南門路南門基督長老教會前的垃圾堆；2天後，警方調派大批人力前往現場開挖，在崇明十三街空地挖出100多塊骨骸，無奈井口真理子的頭顱已被運往垃圾掩埋場，要找到簡直難如登天，最後只好放棄開挖計畫。

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(中時新聞網)