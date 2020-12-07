今年夏天失蹤的一名美軍最近被發現遺骸出現在北卡羅萊納州的海灘上，但遺骸僅剩頭顱，經過法醫進行屍檢後，確認該軍人死因為他殺，可能是遭人斬首。

美國《軍事》網站報導，該名死者是布拉格堡基地(Fort Bragg)的中士恩里克．羅曼─馬丁內茲(Enrique Roman-Martinez)，年僅21歲，屬美國陸軍第82空降師。他於今年5月23日失蹤，當時正值陣亡將士紀念日的假日週末，他和朋友們在科望角(Cape Lookout)國家海岸露營。美國軍方曾懸賞2.5萬美元請民眾協尋，但沒有任何線索。

報導說，直到12月6日才有人在北卡羅來納州的一處海岸發現這名失蹤士兵的頭顱，經東卡羅來納大學布洛迪醫學院法醫病理學部門檢驗後表示，羅曼─馬丁內茲死於他殺，但目前只是對遺骸頭部進行了檢查，因此確實死因尚未確定。

屍檢報告指出，本案無法對死者遺體其他部分進行檢查，因此雖然斬首是致命傷害，但不能排除是在其他原因導致死亡後才遭斬首。報告還表示，屍檢發現頭部被多次砍傷的證據，另刀至少兩處下巴骨折。

(中時新聞網)