國民黨立委陳以信今天在臉書爆料指出，我國「秋冬防疫專案」公布返國或來台轉機旅客須檢附3日內核酸檢驗陰性報告，檢驗方法包含PCR、RT-PCR、NAA、NAT等，但中央流行疫情指揮中心公布的英文新聞稿卻大搞烏龍，只列出一種檢測方法（RT-PCR），導致國人被拒絕登機，卡在國外機場回不來。指揮中心發言人莊人祥表示，可以先切切結書回來。

陳以信發文內文指出，衛福部11月18日公布我國「秋冬防疫專案」，返國國人或來台轉機旅客，須附3日內核酸檢驗陰性報告，當中提到「檢驗方法需採用分子生物學核酸檢測（例如：PCR、RT-PCR、NAA、NAT等）」，附件也明列檢驗方法包括PCR、Real-Time PCR、RT-PCR、RT-qPCR 、NAA、NAAT、NAT、LAMP等。

但他接獲民眾陳情指出，11日25指揮中心對外公布的英文新聞稿，只列出允許一種檢測方法（RT-PCR）的結果，外交部領事事務局的英文新聞稿也跟著這樣寫，導致部分旅外國人使用其他檢測方法的陰性結果不被認可，被國外機場拒絕核發登機證，無法回國。

莊人祥表示，國際旅航協定的網站上目前是連結到疾管署好的新聞稿，今天中午緊急多了一個連結，且也有做英文的ＱＡ，目前還在與國際旅行協定協調引導到比較詳細的說明，還在進行中。

莊人祥表示，不論是陰性或是檢驗格式不同，無論如何都可以切結後進入國內，後續可以再處理，民航局也想辦法跟外籍航空想辦法讓他們知道台灣最新的規定。航空公司若不清楚指揮中心也會盡力改善。

到底有多少人被卡在境外？莊人祥表示，統計昨天一整天共有1458人入境，其中沒有附檢驗報告的共有9人，其中1份疑似不符合規定（檢驗報告格式無法判斷適用哪種檢驗方式），另外8人則是因為需要奔喪、看病、或是轉機起飛日期是11月31日等，因此符合無法檢附陰性證明的條件，不過9人最後都以簽切結書方式入境，因此到底有沒有人被卡在境外，還要調查。

(中時 )