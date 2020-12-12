國內今日新增8名境外移入個案，其中2人是一對自美國返台的母子，男童年僅3歲，創下台灣年紀最小確診紀錄。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於母子入境後隔幾天就發病，比較不擔心是本土個案。至於是否可能媽媽傳染給小孩？他只能說媽媽先發病，但發病順序不等於感染順序，懷疑可能是爸爸傳染或是在兒童遊戲區染疫。

該對母子今年12月6日一同自美國返台，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。媽媽於12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢及嗅覺異常情形，12月11日衛生單位安排2人就醫採檢，男童就醫時出現發燒症狀，2人均在今日確診。

對於母子的感染源，羅一鈞表示，由於入境沒有隔幾天就發病，比較不會像浙江台商那樣會擔心有本土感染的疑慮，目前的線索是人在美國的爸爸有症狀，不曉得有無就醫，另外在美國機場期間，男童曾至兒童遊戲區活動，和環境、小朋友都有接觸。至於是否有可能是媽媽傳染給男童？羅一鈞表示，目前只能說媽媽先發病，但發病先後不等於感染先後順序，由於都是在檢疫期間，且是在檢疫期間的早期就發病，釐清誰傳染給誰比較沒有特別的必要。

羅一鈞表示，小朋友感染新冠肺炎的重症機率比成人低，大概8%，但也有更低或更高的說法，我們目前國內累計的只有3例，沒有看到重症情況。幾個月前，外界有討論到小朋友可能出現類川崎症這種多重器官發炎的症候群，發生率大概是10萬分之2，並不高，這部分會進行追蹤。肺炎方面，小朋友也比較少見。與大人相比，小朋友使用呼吸器、衛生設備的機率都遠比大人低，住院率是機率是成人的20分之1。

(中時 )