30歲廖姓男子患有思覺失調症，他在去年8月底因發燒到豐原醫院就醫，竟手推點滴架搶進醫院內超商，向店員大聲恫嚇：「我要搶劫」、「把錢給我」，並徒手要去拿櫃檯現金，經護理師發現通知保全到場將他壓制報警。廖男辯稱，他不想住院，搶劫被關就不用住院，檢方偵結依恐嚇取財將他起訴。

廖男因發燒而被送到豐原醫院急診室就診，且有服用精神科醫師所開的口服藥，他在去年8月31日晚間6時許，手推點滴架進醫院內超商，大聲向櫃台內的店員恫嚇：「搶劫」、「我要搶劫」、「把錢給我」等語，並要去拿取收銀機內現金，店員嚇到逃走，急診室護理師發現，通知保全到場，將他壓制在地。

廖男到案坦承犯行，辯稱他不想去住某家醫院，覺得搶劫就可被關。他的辯護人則辯護，廖男並沒有不法所圖，只是不想再被關回醫院。

檢察官認為，廖男已服用藥物控制精神方面疾病，且因發燒就診，而應訊過程仍可完整描述，難以認定他受精神方面疾病影響辨識行為或欠缺辦識行為能力，而依恐嚇取財罪將他起訴。

(中時 )