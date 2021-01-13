男子陳政賢因妻子葉治萍積欠債務想尋死，4年前他開車載葉到山區旁，讓她以手機自拍後再跳下邊坡自殺死亡，他謊稱是葉女是意外死亡詐領勞工保險死亡給付153萬多元，最高法院將他依偽造文書及詐欺罪各判刑6月及8月，8月部分不得易科罰金須入獄服刑。

陳俊宏因母親葉治萍積欠債務想要自殺，他竟與繼父陳政賢共謀犯案，前年開車載葉女到大溪山區旁，讓她以手機自拍後再跳下邊坡自殺死亡，欲詐領1700萬元的意外保險被拒，加工自殺部分，前年高院將陳俊宏、陳政賢分別判刑1年半、3年，遭撤銷後，目前高院更一審審理中。

陳政賢明知葉治萍是自殺死亡，並非意外滑落邊坡致死，他在2017年4月24日取得檢察署核發的驗屍證明書後，向勞保局提出申請勞工保險死亡給付，致勞保局之審核人員陷於錯誤，同年5月15日匯款153萬6500元的勞工保險死亡給付到陳男的銀行帳戶內。

台灣高等法院認為，陳男有多次犯罪遭判刑確定執行完畢之前科紀錄，素行非佳，惟念他尚能坦認部分犯行，並非全然不知悔悟，偽造文書部分判刑6月，可易科罰金，詐欺罪判刑8月，須入監執行，陳提上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )