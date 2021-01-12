去年7月接任高雄市警察局長的劉柏良，不過任職半年就傳出因捲入石木欽案將遭拔官，劉柏良喊冤表明「名譽受損，不能接受」，同為警界的國民黨立委葉毓蘭在臉書聲援劉柏良，支持劉柏良為名譽而戰。

劉柏良對媒體指出，他一直到8日傳出人事調動，才知道長官是以富商翁茂鍾筆記上紀錄當年包括他在內的「5張匯款單為同一筆跡」為由，認定他可能沒有出錢接受饋贈，但事實上，警政署從9月至今都沒有進一步調查，或向他詢問，劉強調不是餽贈而是自己出錢，卻因這理由給他調動職務，把他名聲搞壞。

葉毓蘭在臉書聲援劉柏良，葉指出，民國87年，是23年前，劉柏良哪是高階警官？拿清朝的劍去砍明朝的官，真是欲加之罪，何患無辭。

葉毓蘭感嘆，這麼多年來，常見警察被當成政治鬥爭的籌碼，也常常以聳動的標題為媒體促銷。未審先判，對個人的名譽造成不可回復的傷害，但是這些亂象常在高層為了保官位、基層為了保飯碗的慣例下，被息事寧人掉了，甚至白布硬被染黑，司法還警公道後，頂多也是大街上罵人，小巷裏道歉了事。

(中時 )