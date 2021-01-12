媒體報導前公懲會委員長石木欽案，爆出有200人的檢警調攏絡名單，牽連檢察總長與大法官等級的司法官。民進黨立委劉世芳今天在立院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥此事，蔡清祥表示，沒有所謂200多位，都是媒體猜測的，不曉得這些資訊哪裡來。

劉世芳指出，過程中也爆出有民國87年跟民國88年的五張買股匯款單，有檢察系統涉入，法務部有沒有調查？蔡清祥表示，在調查範圍內，法務部是根據行政院轉監察院的函，針對扣案政務再去清查，清查跟檢察官、調查官有關的部分，做名單的清查跟就事實的了解。

劉世芳質疑法務部調查石木欽案似乎「太消極」，蔡清祥強調，法務部一開始就積極去查證整理資料，初步的報告已經出來，但是還要做最後的修正，針對內容有沒有要補充或是漏未調查的部分再修正。蔡清祥並指出，法務部針對石木欽案的報告將會在1月18日之前完成並交給行政院，再由行政院與司法院共同向監察院報告。

(中時 )