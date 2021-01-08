警界傳出大搬風，剛上任半年的高雄巿政府警察局長劉柏良可能異動，高雄市政府8日表示，尊重警政人事中央一條鞭，非屬地方權責，所以對此議題不宜也沒有回應。對於職務可能調整的消息，劉柏良表示無從回應。

因應高階警官屆齡退休，警界年度大搬風再起，去年被視為南下救火的劉柏良，也在可能異動名單，外傳接回鍋警政署，接任人選以現任刑事局長黃明昭呼聲最高，高巿府8日聲明非屬地方權責，尊重中央警政人事一條鞭。

台南、高雄兩巿警察局長去年7月同遭拔官，不過劉柏良上任後，即捲入前公懲會委員長石木欽與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸一案，當時他被點名都是翁的座上賓，而且還買對方的股票，但劉柏良持股已逾20年，也依法申報。

高雄巿議會警消衛環委員會第二召集人宋立彬表示，如果劉柏良真的異動，坐實高雄巿警察局長只是中央政治角力與資源分配的籌碼，他無法接受這樣的政治遊戲，也建議巿長陳其邁應該全力留下劉柏良。

宋立彬說，劉柏良到任才半年，但非常勤勞與用心，為了解基層工作，曾夜宿山區與偏鄉的派出所，一位首長至少2年才能評斷他的表現，劉柏良如果半年就去職，代表他雖有心服務，卻是政治現實、政治角力的犧牲品。

(中時 )