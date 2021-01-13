前官員也加入對醫護獵巫行列？台灣出現首例醫師新冠肺炎確診，前衛生署長楊志良刻薄發言，要院長開除這位醫師，醫護聞言真的氣炸了。胸腔重症醫師蘇一峰炮轟他，沒插過管卻說得一嘴好插管，其行徑猶如背後用力捅刀。急診醫師田知學也嗆楊志良，未明真相就大放厥詞，造成民眾恐慌，也讓醫界寒心！

楊志良昨（12）日上電視節目《新聞面對面》評論醫護染疫的本土案例，他語出驚人表示，「醫師替確診病患插管，那插管噴出來，是不是這個醫師要多練習，最大的問題是什麼，就是發生這種事情的時候，再重新弄一套防護衣。」他還提到，「應該要給這位醫師某種處分，假如我是院長，我第一件事就是把他開除。」

蘇一峰今在臉書上發文表示，前署長刻薄發言秀下限，嘴砲功夫無敵，公衛大老明明沒插過管，卻說得一嘴好插管！他感嘆，醫護在前線努力防疫時，有人躲在後面用力背刺捅刀，對防疫醫護人員獵巫。

振興醫院急診重症醫學部主任田知學也怒轟，這次事件少數名嘴在媒體上捕風捉影，且在未明事情經過就大厥其詞，混淆視聽造成民眾恐慌及醫界寒心，醫界的專業讓醫界自己說！部長常用「沒有人想要被感染」來化解民眾的仇恨；身處最危險的第一線的醫護更不希望！

蘇一峰昨也貼文為染疫醫師說話。他po出醫師足跡，嘆他三十多歲了以公司（醫院）為家，每天就是上下班當社畜。周五夜出去吃個飯就是小確幸；周六去逛逛五金行就覺得夠了；周日則被剝奪整天在公司值班，大科醫師的人生就是這麼無趣。他生氣地說，醫護人員犧牲生活與冒著危險，站在第一線守住疫情。如今受感染生病，感染伴侶結果還被獵巫，防疫醫護人員情何以堪，也希望社會多一點溫暖支持。

(中時新聞網)