國內今新增4例確診，中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，預計14:00由指揮官陳時中說明新增4名境外移入個案疫情及防疫作為。

染疫醫師足跡昨晚緊急更新，指揮中心發言人莊人祥指出，經查後發現，案838先前曾指出傳染期曾於大江購物中心吃丼飯，但事實上是在1月5日前，且地點也非大江購物中心，因此最後將大江購物中心移除個案足跡，且各案1月6、7、8日都僅有上下班足跡，僅有1月9日曾外出至星巴克以及五金行消費。

(中時新聞網)