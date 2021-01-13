國道一號北上169公里處豐原路段，12日晚間10時30分，一輛自小客車突然失控自撞護欄，車上4人有3人受傷，送醫急救中，確切肇事原因，國道警察隊調查中。
國道一號北上169公里處12日晚間10時30分發生一起車禍，一輛自小客車突然失控自撞護欄，巨大的撞擊力道讓車頭凹陷、車窗破裂，車上的東西都噴出來，碎玻璃散落一地。
國道警察泰安分隊接獲民眾報案，立刻前往現場調查車禍原因，警方指出，車上共有4人，其中3人受傷送醫急救，確切肇事原因有待調查釐清。（編輯：陳政一）1100113
(中央社)
國道一號北上169公里處豐原路段，12日晚間10時30分，一輛自小客車突然失控自撞護欄，車上4人有3人受傷，送醫急救中，確切肇事原因，國道警察隊調查中。
國道一號北上169公里處12日晚間10時30分發生一起車禍，一輛自小客車突然失控自撞護欄，巨大的撞擊力道讓車頭凹陷、車窗破裂，車上的東西都噴出來，碎玻璃散落一地。
國道警察泰安分隊接獲民眾報案，立刻前往現場調查車禍原因，警方指出，車上共有4人，其中3人受傷送醫急救，確切肇事原因有待調查釐清。（編輯：陳政一）1100113
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