國道一號北上169公里處豐原路段，12日晚間10時30分，一輛自小客車突然失控自撞護欄，車上4人有3人受傷，送醫急救中，確切肇事原因，國道警察隊調查中。

國道一號北上169公里處12日晚間10時30分發生一起車禍，一輛自小客車突然失控自撞護欄，巨大的撞擊力道讓車頭凹陷、車窗破裂，車上的東西都噴出來，碎玻璃散落一地。

國道警察泰安分隊接獲民眾報案，立刻前往現場調查車禍原因，警方指出，車上共有4人，其中3人受傷送醫急救，確切肇事原因有待調查釐清。（編輯：陳政一）1100113

(中央社)