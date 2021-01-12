台南市新化區下午發生一起離奇車禍，一部紅色轎車行駛在知義里口埤路段時，不知何故突然偏移車道，衝出邊坡差點墜落山谷，所幸被樹枝卡住，路過民眾趕緊向警消報案，南市消防局據報派遣新化、關廟及左鎮分隊4車8人馳援，但轎車駕駛脫困後逃離現場，留下坐在副座、驚慌失措的陳姓女子，消防人員先固定車輛，再將人救出，並交由警方處理，詳細肇事原因由警方接手調查。

南市消防局在下午6時26受理報案，新化區知義里口埤67號附近有一部紅色自小客車卡在邊坡搖搖欲墜，報案民眾表示車上有2人受困，而且第一時間還在吵架，他不敢靠近，趕緊求援。

警消到場後，轎車男性駕駛自行爬出車外，已經不知去向，車身傾斜嚴重，副座的陳姓女子無法逃出，相當害怕，消防人員趕緊將車身固定，確定沒有掉落之虞，趕緊將47歲的陳女拉出車外，陳女幸運沒有受傷，但驚魂未定，語無倫次，對於剛發生的事情無法清楚陳述，一度連駕駛性別都搞不清楚，警方也將根據車籍資料追查，以釐清事件經過。

(中時 )