台中市游姓女子日前在沙鹿路山路小道尋短，警方獲報後立即以手機定位尋人，經過1小時搜尋後，發現游女小客車在路邊怠速，駕駛座旁有木炭火盆，警方緊急將人帶離車內並由119送醫，所幸目前無大礙已返家休息。

清水警分局指出清泉派出所警員聶運文日前接獲他轄轉報緊急協尋23歲游姓女子，經手機定位於沙鹿路中航路段附近，警方隨即火速展開地毯式搜巡，由於手機定位範圍廣泛找尋不易，當時聶員靈機一動，將定位範圍縮小，並加強鄉間小道之車輛搜巡。

經過1小時搜尋後，在沙鹿區忠貞路段的山路小道旁，發現游姓女所駕駛小客車停放路邊怠速，經查看車內駕駛座有一女子，身旁放有正在燃燒的木炭火盆，為確保游女生命安全、情況危急之下，隨即打開車門飄出陣陣燒炭味，緊急將游女帶離車內，初步判斷，游女能簡單回應、意識清楚、呼吸正常，並通報119救護緊急送往梧棲童綜合醫院急救後，目前已返家休養。

清泉派出所長林翊歆表示，警員聶運文成功積極勸阻並及時挽救生命，處理過程機警應變得宜，成功防止憾事發生，事蹟及工作熱忱足堪表率，並提醒民眾為避免憾事發生，請珍惜生命，主動關懷家中情緒，否則將造成家人、親友永遠的傷痛與遺憾，如有需要請撥打安心(防自殺)專線1995、0800-788-600。

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(中時 )