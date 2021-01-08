警界高層傳出大地震異動消息。最令人跌破眼鏡的是，兩位剛上任滿6個月的高雄市警局長劉柏良、台南市警局長詹永茂都傳出即將異動。如果成真，兩人將創下台灣治安史上，壽命最短的直轄市局長紀錄。也因有違慣例與常理，造成警界議論紛紛。

據了解，劉柏良與詹永茂上任後，都將治安弄得有聲有色，在強力執法下有案必破，尤其高雄市並無重大矚目治安事件，即使台南發生長榮大學女學生命案，但兩人的治安成效也得到兩都市長肯定。

但詹永茂今天上午對外表示，目前都沒有接到任何訊息或是告知，但他也意有所指地說，「外面傳的沸沸揚揚可能是真的。」

不過詭異的是，監察院日前查石木欽案，調查檢調系統為富商翁茂鍾圍事，行政院長蘇貞昌震怒要求徹查。這時卻牽扯出劉柏良與現任警政署警政委員周幼偉，都曾在20餘年前買過怡安股票，爆出的時機點相當巧合。

外界認為，如果拿20年前的事，硬扣在現任頭上，似乎有點牽強，不過曾有位六都警局長「被迫」離開六都局長位置時，曾說過一句很現實的話「長官要換人時，何患無辭。」這句話其實清楚描述出現今警界升遷失序的最佳寫照。

據了解，本月中旬陸續有幾位高階警官退休，包括警察大學校長黎文明、移民署署長邱豐光，勢必將牽動一大波警政高層人事異動，因此近期內部角力不斷。

目前高雄市與台南市警局長異動似乎已經定調，呼聲最高的包括現任刑事局長黃明昭接任高雄市警局長；警政署主任秘書方仰寧接任台南市警局長。

其餘包括保警總隊長及縣市警局長雖然也都傳出異動訊息，但警政署上午表示，目前為所謂的人事異動毫無所悉，也未進行人事作業。

(中時新聞網)