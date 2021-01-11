為加強軍人防制酒駕與反詐騙觀念，東勢分局新社分駐所前往陸軍五支部彈藥庫加強宣導。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

為加強軍人防制酒駕與反詐騙觀念，東勢分局新社分駐所前往陸軍五支部彈藥庫加強宣導，除強化營區官兵之良好駕駛觀念，也提醒官兵應隨時保持警覺，以免一時不慎而遭詐騙受害。

新社分駐所7日應邀前往陸軍五支部彈藥庫進行交通安全與反詐騙宣導，所長藍忠明針對酒駕處罰新制搭配真實酒駕肇事案例影片，以淺顯易懂方式說明，讓在場官兵記憶深刻，也深感遵守交通規則的重要性。

另針對詐騙常見的手法，如「假冒機構」、「猜猜我是誰」、「解除分期付款」、「假援交詐騙」，以及目前新型「投資詐騙」等手法分析其特點，提供防範詐騙的方法與管道，期能使營區官兵遇上各種詐騙狀況都能及時發現，減少詐騙案件發生。

現場與會官兵近百名，員警利用問答方式與營區官兵建立直接互動的橋梁，大家踴躍發言、氣氛熱絡。

新社分駐所長藍忠明呼籲，在酒精濃度的催化下，人體對於道路上臨時狀況的反應能力及判斷能力皆會急遽下降，故酒後駕車往往成為道路上的隱形殺手，每位駕駛人都應嚴格約束自身行為，嚴守酒後不開車的原則；另因應詐騙手法不斷推陳出新，詐騙知識不可少，務必多方求證，如疑似遭受詐騙，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，請警方協助查證，以保荷包平安。

(中時 )