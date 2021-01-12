被王姓男子駕車撞倒的仇女機車。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市安南區安明路、九份子路口，11日下午發生一起自小客車撞上機車的交通事故，當場造成仇姓機車女騎士受重傷，經送奇美醫院急救，目前仍在住院救治中。駕駛自小客車的王姓男子，肇事後還向前開了600公尺，才被見義勇為的民眾攔下報警，有肇逃之嫌。警方初步研判，車禍發生的原因疑為王男闖紅燈。

昨天下午4點50分左右，38歲的王男駕駛銀色自小客車，由安明路往南行駛準備返家，行經安明路、九份子路口時，疑因搶快闖紅燈，撞飛38歲仇女騎乘的機車，造成仇女受重傷倒臥在安明路上，機車零件及物品也散落一地。

不料，王男在發生事故當下，並未於事故現場停車察看，反而往前行約600公尺遠的府安路7段1巷口觀海橋下，才被目擊事故的熱心民眾攔下，有肇事逃逸之嫌。

不過，王男聲稱，因下班時段，機慢車優先道車輛眾多，無法在第一時間路邊停車，為了安全考量，才會滑行600公尺後停車，相關肇事責任由警方調查釐清中。

(中時 )