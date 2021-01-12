前些時日太平頭汴山區136縣道發生數起傷亡之交通事故，太平警分局也針對該路段與相關單位一同辦理會勘，並連續一個月執行交通大執法勤務。頭汴派出所所長黃思融在因緣際會下拜訪轄內佛恩寺住持釋宏定並聊起此事，住持慈悲捐贈「太陽能紅藍爆閃式警示燈」，事後頭汴警友站站長洪良杰獲悉此事，亦拋磚引玉一同合贈10組，希望透過夜間警示效果，讓用路人減速慢行，確保行車安全。

近日來太平頭汴山區夜間多了一群紅藍相間閃爍的「沉默的守護者」，掛在道路路幅狹小處或轉彎處，提醒駕駛人注意路況，原來是警方在熱心的地方人士支持下，裝設「太陽能紅藍爆閃式警示燈」，以期達到警示效果，降低交通事故發生。

太平警分局頭汴派出所所長黃思融近日在一個參訪場合拜會轄內佛恩寺，並幸與住持釋宏定見面，釋住持獲悉長龍路沿線最近發生多起嚴重交通事故，慈悲為懷的熱心答允捐贈爆閃燈，一同為社會付出一份心力，不久頭汴警友站站長洪良杰及幹部們獲悉此事，也加碼添購，合計捐贈10組，希望發揮拋磚引玉之效。

站長洪良杰表示，這些太陽能警示燈白天不會閃爍，夜間會感應光源才會運作，不需回收充電，兼具環保實用性，提供警方在重要路段設置，提醒駕駛提前減速慢行，避免事故。

太平警方表示，頭汴山區長龍路沿線除有頭汴坑酒桶山觀光景點外，也是大型重機車車友車聚之熱門地點，最近幾個月來，民眾反應車輛超速行駛行為，危及用路人安全，加上最近多起重機車騎士自摔，造成死亡之不幸案件，除感謝社會賢達之熱心外，也持續呼籲車友們行駛至山區務必遵守交通規則，以維護用路人安全及社區安寧。

(中時 )