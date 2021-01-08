台北一名計程車司機2017年違規停在公車停靠區，導致公車只能停在外側併排，2車占據外車道後，以致2名女子騎機車必須左切至內車道通行，沒想到2女子發生擦撞摔地，其中1女頭部遭輾死亡。一審判計程車司機無罪，經上訴後，法院認為2車已占據內車道4分之1，改判司機1年2月徒刑，全案定讞。

判決書指出，鄭姓計程車司機2017年9月間將計程車停靠在公車停靠區，導致公車只能併排停在計程車左側，讓外側車道完全被占住；該女騎機車載朋友小芳(化名)，因為外側車道被占住，只能左駛切入內側車道，不料卻遭到在內車道行駛的大貨車擦撞，2女皆倒地後，小芳卻不慎捲入貨車右後車輪，當場被輾過死亡。

一審時，法院認為計程車司機鄭男與小芳的死亡沒有因果關係，判鄭男無罪，案經上訴後，高院認為，計程車、公車除了占據外側車道，連內側車道都被占據5分之1至4分之1，讓車輛通行空間變少，機車必須閃避行駛，因此發生車禍，認定計程車、公車均與死亡有因果關係。

此外，鄭男曾因過失傷害遭處緩刑，目前仍在緩刑期間，但卻未心生警惕、遵守交通規則，仍違規停放計程車釀成事故，事發後否認犯行，也未和死者家屬達成和解，高等發願改判1年2月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

(中時新聞網)