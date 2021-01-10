輕軌二階凱旋、鼓山區需穿越許多大型路口，必須不斷停等紅燈，阻斷順暢度。（袁庭堯攝）

試乘率約八成，車廂內跑馬燈尚未到位，不時出現黑畫面。（袁庭堯攝）

圖為五權國小站，但列車到站後仍顯示上一站站名，顯見即時資訊設備尚未設定到位。（袁庭堯攝）

高雄輕軌二階「大南環」段9、10日兩天神秘開放民眾試乘，官方毫無宣傳，僅透過特定臉書粉絲團披露，讓許多期盼通車、想要搶先體驗的民眾抱怨「為何市府不公開宣傳」。記者實際搭車測試，發現仍有些許瑕疵待改善。

輕軌二階「大南環」段8日啟動行車模擬營運，當時強調「相關車站仍不開放」，當晚卻又緊急決定開放民眾試乘。重要訊息僅透過臉書粉絲團「高雄點Kaohsiung.」、「高雄好過日」於9日凌晨宣傳。

對於是否出於防疫考量、擔心人潮過多才刻意低調開放試乘，捷運局予以否認，表示啟動模擬營運後有不少民眾有興趣，才臨時決定開放試乘，但也沒有刻意宣傳。

試乘民眾普遍反應，班次不夠密集等太久，路口號誌整合不佳或故障、停紅燈太久等問題都影響輕軌二階的行駛順暢度。

記者實際觀察，二階車速最高可達時速53公里，列車加減速疑似因人為操控較不線性，站立乘客需多留意緊握扶手。行經凱旋公園站前彎道，車體出現轟然噪音。不時有民眾徒步在軌道旁行走，導致司機不斷急按喇叭示警。

目前二階每個路口還得由兩位義交隨時戒護、疏導車潮，否則汽機車容易誤入列車行駛範圍。戶外18度但車廂內空調不佳、相當悶熱，刷卡機到站後仍顯示上一站名，跑馬燈不時黑畫面，廣播系統報錯站名，顯現即時資訊設備尚未設定到位。

捷運局解釋，一階全線採「路權優先」制，輕軌列車抵達路口前一百公尺時就會觸動下個路口號誌，由紅燈變綠燈或使綠燈延長，列車行駛順暢度較佳。但二階路線穿越不少大型路口，為了降低對交通的衝擊，多數路段仍受制於紅燈，捷運局除了再與交通局合作調整號誌秒數外，也會調整班次，增加列車到站停等時間。

捷運局強調，這兩日民眾的試乘意見會與高雄捷運公司彙整，將做為12日開放營運前的細部調整參考。

高雄輕軌現行為14站，新增大南環段共9站，為C15壽山公園站至C17鼓山區公所站，以及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站，路線由原先8.7公里延長至12.8公里，沿線串聯重要交通、文教節點，民眾可從苓雅區一車通行到鼓山區。

(中時 )