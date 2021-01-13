中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增2例新冠肺炎本土個案，分別為照顧確診重症病患的30多歲男性住院醫師(案838)及20多歲的護理師女友(案839)。對於台灣出現首例醫生染疫，精神科醫師沈政男揭露，代表院內感控等2部分最需補強，包括編定「新冠插管準則」，並加強秋冬專案強制戴口罩規定。

沈政男12日在臉書發文指出，事實上台灣人大都能體諒醫護人員的辛勞，也沒有人怪罪，只是如果是照顧病患時被感染，尤其是台灣首例醫生被感染，當然應該審視到底哪個環節出了問題，才能減少類似情形發生。

沈政男說，指揮中心已經講得很清楚，幫重症病患的是麻醉科醫師，被感染的主治醫師只是站在旁邊，也不意味就是那時被感染，但第一個可以改進的就是編定「新冠插管準則」，根據國外大規模研究，一般照顧新冠病患的醫療人員感染風險約是一般人的3倍，指揮中心應結合專家意見，給醫療人員參考。

此外，沈政男提出第二個重點是，病毒有沒有傳給其他院內人員？以疫情初期北部醫學中心的院內感染為例，只傳給直接照顧的護理人員或清潔工，並沒有繼續傳播下去，如果此次這的院內感染也能做到類似的感控水準，就不用太擔心。

沈政男說，現在要注意的是，確診醫生的女友還在學校念書，而且有到學校考試，到底當時教室內的師生有沒有戴口罩？由於秋冬防疫專案對於教室上課並沒有強制戴口罩，他認為還是戴上比較好。

對於指揮中心隔了一晚才公布確診醫護，而且足跡反覆，讓社會大眾傳得沸沸揚揚，他認為其實指揮中心可以在第一時間就說明北部傳出有限度的院內與社區感染，但狀況已在掌握中，不但可以降低民眾恐慌，還可以提早加強自我防護，降低後續感染風險。

北部某醫院傳群聚感染 陳時中親上火線說明｜2021.1.12

(中時新聞網)