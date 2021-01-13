桃園的醫院就說桃園的醫院，指揮中心為什麼要說「北部醫院」？不想重蹈和平醫院的覆轍，不公布感染源是一回事，但是封鎖哪家醫院發生感染，不讓民眾知道這項資訊，真的是比較好的防疫手段嗎？

指揮中心雖然在宣布醫院男醫與護理師染疫之後，表示沒有擴散跡象，所以該間醫院只是採取三個措施：住院病患只出不進、取消探病、門急診照常，但疫情的傳播是指揮中心說不傳染就不傳染的嗎？

公布哪家醫療院所的資訊不是要製造分化和恐慌，但至少要讓民眾有知道跟選擇的權利。會擔心的人至少可以選擇不要去那家醫院。封口令下得這麼嚴實的結果就是，聽到是「北部醫院」的北北基人全都怕得不得了，不知道事情發生在桃園的民眾，還是往那家醫院去。這樣有比較安全嗎？

而且在下封口令，不准媒體說是哪一家醫院的同時，指揮中心又火速向相關單位公布感染男醫與護理師在傳染期的足跡。一方面桃園市衛生局就要這些大型購物商場緊急停業消毒，另一方面民眾也是片面從停業商家那邊得到臨時停業的訊息，才開始擔心自己在這些時間點，有去過指揮中心公布的地點、接觸過感染者。

結果12個小時之後，指揮中心卻又跳出來說疫調錯了，其實有些地方不是確診者在感染期去過的。也就是說指揮中心在疫調結果根本還不詳盡的時候，自己就先把這些消息放出來搞得人心惶惶、商家無法營業，等到警政單位另外調查發現確診者記錯，才出來改口說他們疫調有誤，難道不是在消費這些受到錯誤疫調結果影響的店家和民眾嗎？

指揮中心這次的做法，有很大的檢討空間。陳時中還要再隱瞞嗎？