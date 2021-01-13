北部醫院昨爆出醫師與護理師女友2人確診，為國內醫師染疫首例，但疫情指揮中心指揮官陳時中僅封醫院的2層樓、做大規模採檢、醫院只進不出等措施，完全不考慮封院，對此指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳曾表示，封院與封城不一樣，會讓醫護崩潰，造成照護崩盤，就算爆發院內感染，都絕不再封院。

昨日新增的2例本土確診，為在北部醫院任職的30多歲醫師(案838)，曾照顧過染疫病患、協助插管，1月8日出現咳嗽、發燒症狀，1月10日採檢、11日驗出陽性，12日確診，另一名為同醫院的護理師女友，與醫師密切接觸，1月9日咳嗽發燒，11日採檢陽性，12日確診。

北部醫院爆發院內感染後，指揮官陳時中指示不封院，僅封醫院的兩層樓，一層樓為爆發院內感染的樓層。一樓層則清空當作隔離病房，此做法也引發外界討論。

其實專家小組召集人張上淳曾在《聯合新聞網》專訪中講過，若發生大規模院內群聚也不會再封院，因為封院和封城不一樣，會導致支撐醫院的醫護害怕、情緒崩潰，使照護崩盤。

張上淳說，當年SARS和平醫院沒守好的原因是未立即掌握染病的洗衣工，不知道自己染病的患者又轉院，導致疫情爆炸，最後下令封院，經過和平醫院的例子，未來出現院內感染，會採取只進不出做法，安置住院病患，找出其他感染者，然後撤離相關醫護到其他地點隔離採檢，但絕不封院。

(中時新聞網)