北部醫院爆發院內感染，確診醫護足跡包括桃園星巴克國際門市，且停留30分鐘並未配戴口罩。有「抗煞專家」封號的台灣感染管制學會理事長張峰義示警，恐增加社區感染機率。

中央流行疫情指揮中心12日公布新增2例本土個案，為案838醫師及案839醫師女友，指揮中心昨晚緊急更新染疫醫師足跡，指揮中心發言人莊人祥指出，經查後發現，案838先前指出傳染期曾於大江購物中心吃丼飯，但事實上是在1月5日前，且地點也非大江購物中心，因此最後將大江購物中心移除個案足跡，且各案1月6、7、8日都僅有上下班足跡，僅有1月9日曾外出至星巴克以及五金行消費。

《聯合報》報導，張峰義指出，個案在咖啡廳待了30分鐘，且曾去人潮眾多的大賣場，若搭乘大眾交通工具時沒有適當防護，就有飛沫傳染的風險，他擔憂可能增加更多社區染疫的機率。

張峰義表示，國內一直有境外人士入境，就算有檢疫、隔離，仍難以完全阻絕病毒，因此國內出現零星感染情況是可以預期的。他說世界各國幾乎都有院內感染事件發生，只要社區有人感染就難以避免，最重要的是疫情監測、病人分流、醫師防疫措施有沒有做好，只要做好系統管控，就不會有大規模染疫事件發生。

北部某醫院傳群聚感染 陳時中親上火線說明｜2021.1.12

(中時新聞網)