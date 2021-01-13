曾之喬和老公辰亦儒結婚不到一年，就因辰亦儒飛往大陸工作分隔兩地，連生日、跨年等節日，都只能透過視訊慶祝。而楊丞琳與李榮浩也因疫情攪局，夫妻倆已近十個月未見面，但男方去年除了在老婆的巡演唱到經典歌曲〈曖昧〉時，出現在舞台的大螢幕上以吉他solo助陣愛妻，在跨年晚會時獻唱〈在一起嘛好不好〉送給老婆。

大S與老公汪小菲結婚十年，育有一子一女，兩人感情甜蜜經常在網路上放閃，近期汪小菲因工作關係返回大陸，加上疫情無法頻繁往來兩地，而大S需要待在台灣照顧小孩，導致夫妻倆已經分開長達半年多，只能繼續在網路上傳情暖愛。

另外，歐陽靖和日籍攝影師老公小菅亮輔去年8月才喜獲兒子「新醬」，礙於日本疫情嚴重，女方選擇在台灣生產、育兒，但老公卻以工作為由，至今仍未來台看兒子，讓兩人關係降到冰點，不少網友湧入小菅亮輔IG關心此事，卻反讓夫妻倆產生爭吵，她直言網友舉動「讓我們夫妻關係跌落谷底」，但為母則強，她安慰自己「我會繼續前進，因為孩子需要我」讓人心疼。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)