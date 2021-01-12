偶像劇男神謝佳見來台發展7年，去年3月取得台灣永久居留權，本身建築系畢業的他，愛設計也愛看房，他12日出席智能燈具活動，透露在家鄉馬來西亞有3座房產，1棟座落吉隆坡41層樓百坪豪宅、1幢約200坪獨棟別墅，以及1棟登記在父親名下、將要贈給他的豪華住所，他透露有意在台置產，預算上限1億，喊話「幻想住帝寶」，除了首選信義區外，也對內湖、南港及桃園有興趣，更不排除買地建屋。

謝佳見剛來台發展時，居住在10坪左右套房，隨著走紅戲約不斷，現於信義區租屋約40坪。他講求居住品質，10年前在馬來西亞購地，前後花5年時間，打造1幢4層樓、200多坪別墅，外牆以白色為主，10坪大的廁所含雙人浴缸、乾濕分離、電視及大面鏡子，相較他來台居住的空間「跟廁所一樣大」，但後來他來台發展，至今只住過3天。

謝佳見3年前花3000多萬，在吉隆坡買下41層樓豪宅，因疫情關係，即便已能交屋，仍然沒辦法回去住。因疫情延燒，馬來西亞宣布鎖國，謝佳見今年過年沒回家，預計到楊謹華、林心如等好友家過年，幽默笑說看到霍建華都叫「皇上」。

謝佳見去年取得台灣永久居留證，有意在台置產。（Philips提供）

(中時 )