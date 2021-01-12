台北市大安區臥龍里長邱奕承去年4月到錢櫃台北SOGO店唱歌，服務人員誤把酒精當額溫槍，朝他臉部噴了3、4下，造成糜爛性角膜炎，視力大幅降低，邱奕承12日指出，事發8個月來，錢櫃一句道歉、慰問都沒有，甚至把過錯都推給員工，炮轟錢櫃荒謬，要求錢櫃負起責任，他也呼籲大家別去錢櫃消費。

邱奕承今在律師陪同下出面，他指出，去年4月開開心心準備和朋友到錢櫃唱歌，沒想到員工誤把酒精當成額溫槍，對臉按了3、4下，雙眼一陣灼熱，趕緊到廁所沖水，經半小時後送醫。

他表示，在醫院沖洗眼部後，眼睛稍微可以張開，才知道旁邊有錢櫃的人陪同，但不是關心狀況，只是確認有無就醫，當下感覺相當難受，竟還被監督是否好好就醫。

事發後，邱奕承被診斷出糜爛性角膜炎，可能是不可逆的傷害，早上起床眼皮會黏在眼球上，撐開眼皮後眼睛乾澀要不斷滴凝膠、人工淚液，還必須戴護目鏡避免風吹，本來視力是1.0現在降到0.7，用眼一整天下來，黃昏時視力就變得模糊。

邱奕承說，他原本打算考律師，加強專業服務里民，但現在只要看1小時書就開始眼花。

他痛批，錢櫃8個多月來，一句道歉、慰問都沒有，事發沒多久就發生錢櫃林森店大火，可見公司經營管理鬆散，對方律師甚至要以10萬元和解，但實在與預期的100萬差太多，盼錢櫃負起責任。

邱奕承強調，他不怪員工，但擔心錢櫃是不安全的工作場所，連對里長都可以這樣對待，其他消費糾紛恐怕更糟，盼喚起各界重視問題，他也不敢再去錢櫃唱歌，也建議友人別去。

錢櫃法務代表回應，公司沒有不處理，有積極希望彌補損失，但邱奕承提出的賠償金額無法接受，只能待司法評斷。

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(中時新聞網)