北市逆風照辦跨年活動 管制區人數對砍減至4萬人

台北市跨年將登場，已有民眾在管制區外排隊。（張立勳攝）

台北市長柯文哲31日宣布，依目前市府掌握的北市疫情資訊及考量中央邊境管制嚴格，國內確診案例也有做好後續管控，因應新常態（New Normal），希望儘量維持民眾正常生活與兼顧經濟發展，跨年晚會維持正常舉辦，總量管制人數降為4萬人，並提醒今天晚上將有低溫特報，所有現場民眾除了做好防疫全程佩戴口罩外，並加強保暖。

台北跨年晚會將登場，因應近日國內疫情狀態，市府已依12月22日中央發布的跨年等大型集會活動防疫原則做好各項防疫措施，12月31日當日將於市府前舞台區圍設管制區域，並設置3處管制點，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯(名)制始可入場，並把總量管制人數降為4萬人，場內強制全程佩戴口罩、禁止飲食(補充水份除外)，經勸導不聽者將開罰3000到1萬5000元。

北市府指出，如居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加活動，違者最高可罰100萬元。

民眾須量體溫、消毒、戴口罩並做好實聯(名)制始得進入舞台前管制區域，柯文哲提醒民眾先下載台北通APP、隨行碼或攜帶身分證，以利快速進場，管制點外設有輔導帳協助民眾實聯(名)制入場。

此外，北市府跨年活動將於服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並配有額溫槍供有需要民眾自主測量；所有流廁皆備有肥皂及洗手設備，並將加強消毒頻率，流廁外也增設供水站供民眾洗手；另於醫護站旁設隔離帳及防疫小組，如有疑似個案將進行隔離並通報北市衛生局防疫專線（02）23753782做後續處置。現場將會加強宣導及勸導參加民眾確實防疫，全民一起做好防疫，仍可維持正常生活。

目前台北跨年晚會有提供多元的電視及網路直播平台，包含東森綜合台、公共電視、台北市政府YouTube、台北旅遊網FB、浪LIVE直播平台、遠傳friDay影音、Line Today、Yahoo TV、東森新聞YouTube及FB、迪克斯娛樂YouTube、必應創造YouTube及FB等。

最新消息將隨時於台北跨年晚會活動官網公布，並提醒民眾如有呼吸道症狀請在家休息，一般民眾如外出參加活動請配合做好防疫並全程佩戴口罩。

(中時 )